In Halle fand am Mittwoch eine große Demonstration auf dem Marktplatz statt.

Mit Video: Über Tausend Menschen demonstrieren in Halle auf dem Marktplatz - OB reagiert

Eine große Menschenmenge hat sich am Mittwoch auf dem Marktplatz versammelt, um gegen die drohenden Schließungen zahlreicher sozialer Träger zu demonstrieren.

Halle (Saale)/MZ. - Auf dem halleschen Marktplatz herrschte am Mittwochmittag Ausnahmezustand. Schätzungsweise weit mehr als 1.000 Menschen haben sich versammelt, um für den Erhalt der freien Träger zu demonstrieren.

Weil die Stadtverwaltung seit Wochen kein Geld mehr an soziale Einrichtungen auszahlt, müssen unter anderem Familienzentren, Jugendclubs und Sportvereine schließen.

Jugendhilfe sei keine „freiwillige Leistung“, sondern eine Pflichtaufgabe, hieß es. Deshalb dürfe man an der Stelle nicht sparen. Dass die Stadtverwaltung kein Geld mehr überweist, sorge dafür, dass wichtige Einrichtungen zum Aufgeben gezwungen werden.

In der Folge drohen Kinder und Jugendliche in Halle ihre Anlaufpunkte zu verlieren, soziale Probleme verschlimmern sich und Jugendkriminalität könnte wieder ansteigen.

Zahlreiche hallesche Einrichtungen haben sich an der Demo auf dem Markt beteiligt. Beispielsweise der "Blaue Elefant" auf der Silberhöhe und die "Villa Jühling" aus der Neustadt. (Foto: Steffen Schellhorn)

Oberbürgermeister reagiert auf Demo auf dem Marktplatz

Einige Stadträte, die auf dem Weg zur Sitzung ins Stadthaus waren, zeigten sich beeindruckt von der großen Menschenmasse. Die Demo war zwar angekündigt worden, doch dass so viele Menschen kommen, damit haben einige Mandatsträger offenbar nicht gerechnet.

Oberbürgermeister Alexander Vogt spricht auf der Demo am Markplatz. (Foto: Steffen Schellhorn)

Auch Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) sprach zu der Menge. Er bedankte sich, dass so viele Menschen gekommen seien.

Im Bereich der Auszahlungen sei die Stadt an andere Entscheidungsträger gebunden. Die Demo sei deshalb ein wichtiges Zeichen in Richtung Bundesregierung.

Laut Vogt habe man für die SItuation der freien Träger in der Stadt eine Lösung gefunden. Was genau er damit meinte, sagte er nicht.