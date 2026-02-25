weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Arbeitsniederlegung im Burgenlandkreis: Am Weißenfelser Busbahnhof werden Hinweise auf den Streik vermisst - obwohl sie aushängen sollten

Abermals legen die Busfahrer im Burgenlandkreis die Arbeit nieder, dieses Mal sogar über vier Tage von Donnerstag bis Sonntag. Was eine Passagierin kritisiert und der PVG-Chef erwidert.

Von Martin Walter 25.02.2026, 20:00
Am Mittwochmittag und auch noch gegen 17 Uhr hingen am Weißenfelser Busbahnhof keine Hinweise zu dem Streik aus.
Weißenfels/MZ. - Relativ viel Trubel herrscht am Mittwochmittag am Weißenfelser Busbahnhof. Ab diesen Donnerstag bis Sonntag dürfte es dort aufgrund des erneuten Busfahrer-Streiks, an der sich die Mitarbeiter des kreiseigenen Busbetriebs PVG beteiligen, deutlich leerer sein – vorausgesetzt, die Menschen sind darüber informiert. Ein Schüler und ein Mann, die die MZ am Mittwoch vor Ort gefragt hat, wussten über Nachrichtenkanäle und die sozialen Medien Bescheid. Eine Frau habe von dem Streik am Folgetag hingegen nichts mitbekommen und zeigt sich darüber empört, da sie täglich den Bus nutze, um zur Arbeit zu gelangen.