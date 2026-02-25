weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Alarmierung der Feuerwehr: Falkenstein braucht neue Sirene – und ein Schallschutzgutachten

An der Feuerwehr im Falkensteiner Ortsteil Ermsleben soll eine neue Sirene installiert werden. Weil sich die mitten im Ortszentrum befindet, musste ein Schallschutzgutachten her. Ursprünglich war geplant, die Sirene auf dem Rathaus zu installieren - keine gute Idee.

Von Rita Kunze 25.02.2026, 20:00
Zur Alarmierung der Feuerwehr in Ermsleben wird eine neue Sirene installiert.
Ermsleben/MZ. - Mitten in Ermsleben soll eine neue Sirene installiert werden. Freistehend, im Bereich der Feuerwehr, sagt Ortsbürgermeisterin Kristin Eichmann-Rank. Die Sirene müsse sich im Zentrum des Ortes befinden, aber „sie hat eine bestimmte Höhe, so dass keine Belästigung der Bevölkerung erfolgt,“