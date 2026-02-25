Alarmierung der Feuerwehr Falkenstein braucht neue Sirene – und ein Schallschutzgutachten

An der Feuerwehr im Falkensteiner Ortsteil Ermsleben soll eine neue Sirene installiert werden. Weil sich die mitten im Ortszentrum befindet, musste ein Schallschutzgutachten her. Ursprünglich war geplant, die Sirene auf dem Rathaus zu installieren - keine gute Idee.