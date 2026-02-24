Gewalttat in Wohnung Brutale Messerattacke: 20-Jähriger in Halle in eigener Wohnung in den Hals gestochen - Lebensgefahr!

Bei einer Auseinandersetzung in einer Wohnung am Bruchsee in Halle-Neustadt ist am Dienstagabend ein 20-jähriger Mann in seiner eigenen Wohnung schwerstverletzt worden. Der Täter verschanzte sich zunächst in der Wohnung, ein SEK wurde angefordert. Was bisher bekannt ist.