Gewalttat in Wohnung Brutale Messerattacke: 20-Jähriger in Halle in eigener Wohnung in den Hals gestochen - Lebensgefahr!
Bei einer Auseinandersetzung in einer Wohnung am Bruchsee in Halle-Neustadt ist am Dienstagabend ein 20-jähriger Mann in seiner eigenen Wohnung schwerstverletzt worden. Der Täter verschanzte sich zunächst in der Wohnung, ein SEK wurde angefordert. Was bisher bekannt ist.
Aktualisiert: 24.02.2026, 23:37
Halle (Saale)/MZ. - Bei einer Messerstecherei am Bruchsee in Halle-Neustadt ist am Dienstagabend in Halle-Neustadt eine Person schwerstverletzt worden. Während der Verletzte aus dem Haus gebracht wurde, dauerte der Einsatz noch an.