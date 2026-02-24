In Halle hat es am Dienstag erneut eine Krisensitzung zu den Stadtfinanzen gegeben. Dieses Mal gab es dabei ein erstes Ergebnis. Ratsfraktionen und Oberbürgermeister haben sich zu einem Maßnahmenkatalog verständigt, der es in sich hat.

Räte und Stadt verständigen sich zu drastischen Sparmaßnahmen - das kommt jetzt auf die Bürger zu

Die Stadtpolitik hat sich am späten Dienstagnachmittag zu einer Krisensitzung getroffen.

Halle (Saale)/MZ. - In Halle haben sich am Dienstag die Chefs der Ratsfraktionen und die Stadtspitze zu einem geheimen Treffen zusammengefunden. Grund dafür war die finanzielle Notlage, in der sich die Stadt seit Wochen befindet. Nach MZ-Informationen ist das Treffen wohl durchaus erfolgreich gewesen. Man scheint sich auf einige neue Maßnahmen verständigt zu haben. Die Folgen dürften fast alle Hallenser schon bald zu spüren bekommen.