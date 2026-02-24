Eil
Millionenloch im Stadthaushalt Halles großes Finanzproblem - Zerreißprobe am Mittwoch im Stadtrat
Die finanzielle Lage der Stadt Halle wird immer dramatischer. Während dutzende Vereine und freie Träger gegen ihre drohende Schließung protestieren, steigt der Druck auf Stadtrat und Verwaltung von Tag zu Tag.
Aktualisiert: 24.02.2026, 14:30
Halle (Saale)/MZ. - Selten war die Stimmung in der halleschen Stadtpolitik so schlecht wie in diesem Februar. Stadtrat, Verwaltung und Zivilgesellschaft scheinen hoffnungslos entzweit. Grund dafür sind die massiven Finanzprobleme der Stadt, die schier unlösbar wirken und die auf weite Bereiche des öffentlichen Lebens ausstrahlen.