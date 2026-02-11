Das Landesverwaltungsamt und die hallesche Stadtspitze haben eine gemeinsame Krisensitzung anberaumt. Es geht um die dramatische Verschuldung der Stadt.

„Die Situation ist ernst“ - Krisensitzung wegen zu hoher Verschuldung in Halle

Das Landesverwaltungsamt hat - hier der Hauptsitz in der Ernst-Kamieth-Straße pocht in Halle auf den Schuldenabbau.

Halle (Saale)/MZ. - Die Haushaltssituation der Stadt Halle wird immer dramatischer. Jetzt haben das Landesverwaltungsamt (LVwA) und der Oberbürgermeister eine Krisensitzung anberaumt, auf der gemeinsam mit allen Vorsitzenden der Stadtratsfraktionen über Maßnahmen beraten werden soll, wie die Stadtkasse möglichst schnell wieder gefüllt werden kann. „Die Situation ist ernst“ hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung von Stadt und Landesbehörde.