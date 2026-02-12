Weniger Einwohner in Falkenstein/Harz Gegen den Bevölkerungsschwund: Falkenstein setzt auf familienfreundliche Infrastruktur
Falkenstein gehört mit rund 5.000 Einwohnern zu den kleinsten Kommunen im Harz. Um die Einwohnerzahl zu halten, setzt die Stadt auf den Zuzug junger Familien und darauf, dass die Jugend bleibt. Dafür hält sie auch an kleinsten Kitas fest und zeigt mit einer eigenen Bildungsmesse, welche Perspektiven es in Falkenstein gibt.
Falkenstein/Harz/MZ. - Die kleinste Kommune im Landkreis Harz ist im Jahr 2025 noch etwas kleiner geworden, denn ihre Einwohnerzahlen sind erneut leicht zurückgegangen: 5.013 Menschen wurden zum Jahresende in Falkenstein gezählt. Das waren 23 weniger als ein Jahr zuvor.