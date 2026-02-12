Weniger Einwohner in Falkenstein/Harz Gegen den Bevölkerungsschwund: Falkenstein setzt auf familienfreundliche Infrastruktur

Falkenstein gehört mit rund 5.000 Einwohnern zu den kleinsten Kommunen im Harz. Um die Einwohnerzahl zu halten, setzt die Stadt auf den Zuzug junger Familien und darauf, dass die Jugend bleibt. Dafür hält sie auch an kleinsten Kitas fest und zeigt mit einer eigenen Bildungsmesse, welche Perspektiven es in Falkenstein gibt.