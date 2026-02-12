Bilanz für 2025 Blitzer-Auswertung für Dessau-Roßlau: Das war der erfolgreichste Starenkasten, das hat die Stadt eingenommen
Zehntausende Autofahrer sind im vergangenen Jahr in Dessau-Roßlau geblitzt worden. Zwischen den Standorten gibt es teilweise große Unterschiede. Sehr erfolgreich war das Blitzer-Auto.
Aktualisiert: 12.02.2026, 12:17
Dessau-Roßlau/MZ. - Autofahrer, die zu schnell unterwegs waren, haben der Stadt Dessau-Roßlau im vergangenen Jahr rund eine Dreiviertel Million Euro in die Stadtkasse gespült.