Zehntausende Autofahrer sind im vergangenen Jahr in Dessau-Roßlau geblitzt worden. Zwischen den Standorten gibt es teilweise große Unterschiede. Sehr erfolgreich war das Blitzer-Auto.

Von Oliver Müller-Lorey Aktualisiert: 12.02.2026, 12:17
Der Blitzer an der Albrechtstraße machte ein Foto vom schnellsten Raser 2025.
Der Blitzer an der Albrechtstraße machte ein Foto vom schnellsten Raser 2025. Foto: Thomas Ruttke

Dessau-Roßlau/MZ. - Autofahrer, die zu schnell unterwegs waren, haben der Stadt Dessau-Roßlau im vergangenen Jahr rund eine Dreiviertel Million Euro in die Stadtkasse gespült.