120 km/h sind auf der A9 zwischen Dessau und Vockerode erlebt. Autofahrer wissen eigentlich, dass dort oft geblitzt wird. Trotzdem wurde nun einer mit 210 km/h überführt.

355 Autofahrer auf der A9 bei Dessau geblitzt - Spitzenreiter ist bald zu Fuß unterwegs

Dessau/MZ. - Auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Dessau-Ost und Vockerode hat der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst Dessau am Wochenende erneut zahlreiche Autofahrer geblitzt. Das wurde am Montag mitgeteilt.

Der Blitzer war am Sonntag aufgebaut worden – und hatte über den Tag 16.023 Fahrzeuge gemessen. Dabei wurden in dem 120er Bereich 355 Verstöße festgestellt.

Der Spitzenreiter dürfte demnächst ein paar Wochen zu Fuß unterwegs sind: Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 210 km/h. Hier drohen mindestens 700 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot von zwei Monaten.