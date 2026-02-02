weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  4. Streik beim PVG Burgenlandkreis: Mehr Geld, weniger Stunden: Busfahrer streiken in Zeitz

Mit einem Warnstreik machen Busfahrer in Zeitz Druck auf ihren Arbeitgeber. Warum Busfahrer in Zeitz den Job lieben – und trotzdem streiken.

Von Margit Herrmann 02.02.2026, 14:42
Bei minus fünf Grad stehen Beschäftigte des PVG Burgenlandkreis am Montag vor dem Betriebsgelände in Zeitz.
Bei minus fünf Grad stehen Beschäftigte des PVG Burgenlandkreis am Montag vor dem Betriebsgelände in Zeitz. (Foto: Margit Herrmann)

Zeitz/MZ. - Seit 2 Uhr ist Silvio Rothe am Montagmorgen auf den Beinen. „Um 3 Uhr haben wir angefangen, den Streik aufzubauen. Mein regulärer Schichtbeginn wäre 4.04 Uhr gewesen“, erzählt der 47-Jährige. Seit elf Jahren arbeitet er als Busfahrer bei der PVG Burgenlandkreis in Zeitz.