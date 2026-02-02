Mit einem Warnstreik machen Busfahrer in Zeitz Druck auf ihren Arbeitgeber. Warum Busfahrer in Zeitz den Job lieben – und trotzdem streiken.

Bei minus fünf Grad stehen Beschäftigte des PVG Burgenlandkreis am Montag vor dem Betriebsgelände in Zeitz.

Zeitz/MZ. - Seit 2 Uhr ist Silvio Rothe am Montagmorgen auf den Beinen. „Um 3 Uhr haben wir angefangen, den Streik aufzubauen. Mein regulärer Schichtbeginn wäre 4.04 Uhr gewesen“, erzählt der 47-Jährige. Seit elf Jahren arbeitet er als Busfahrer bei der PVG Burgenlandkreis in Zeitz.