Der Direktkandidat für die SPD in Dessau-Roßlau heißt bei der diesjährigen Landtagswahl nicht mehr Holger Hövelmann, sondern Daniel Kutsche. Was den Kandidaten antreibt und was sein Vorgänger ihm wünscht.

Holger Hövelmann gibt Platz im Landtag auf - Dessau-Roßlaus SPD-Chef folgt ihm als Direktkandidat

Dessau-Roßlau/MZ. - Die SPD in Dessau-Roßlau und Wittenberg geht mit einem neuen Direktkandidaten in den Landtagswahlkampf. Wie die Partei am Freitag öffentlich machte, tritt der bisherige Abgeordnete Holger Hövelmann, der im Wahlkreis 27 Direktkandidat war, aber über die Landesliste eingezogen war, nicht erneut an. Stattdessen geht der Vorsitzende des Dessau-Roßlauer SPD-Stadtverbandes, Daniel Kutsche ins Rennen um einen Platz im Magdeburger Landtag.