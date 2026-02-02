Der Geschichts- und Traditionsverein Rottleberode hat mit seinem 15-minütigen Imagefilm für ausgebuchte Veranstaltungen im Restaurant „Am Schlossteich“ gesorgt.

Neuer Imagefilm begeistert: Vier Vorführungen ausgebucht – so können Sie ihn jetzt sehen

Rottleberode/MZ. - Das Interesse: riesig. Bei der Vorführung des brandneuen Imagefilms für Rottleberode reichen die Plätze im Restaurant „Am Schlossteich“ gerade so, statt drei Veranstaltungen braucht es vier. Und die waren im Nu ausgebucht, wie Eva Kutscher beim Entgegennehmen der telefonischen Anmeldungen schnell festgestellt hat.