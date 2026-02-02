weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Rottleberode zeigt sein Herz: Neuer Imagefilm begeistert: Vier Vorführungen ausgebucht – so können Sie ihn jetzt sehen

Rottleberode zeigt sein Herz Neuer Imagefilm begeistert: Vier Vorführungen ausgebucht – so können Sie ihn jetzt sehen

Der Geschichts- und Traditionsverein Rottleberode hat mit seinem 15-minütigen Imagefilm für ausgebuchte Veranstaltungen im Restaurant „Am Schlossteich“ gesorgt.

Von Helga Koch 02.02.2026, 18:15
Ein engagiertes Team: Uta und Manfred Brodhuhn, Ortsbürgermeisterin Helga Rummel, Karin Rosemann und Nicole Dockhorn (v.l.).
Ein engagiertes Team: Uta und Manfred Brodhuhn, Ortsbürgermeisterin Helga Rummel, Karin Rosemann und Nicole Dockhorn (v.l.). Foto: Maik Schumann

Rottleberode/MZ. - Das Interesse: riesig. Bei der Vorführung des brandneuen Imagefilms für Rottleberode reichen die Plätze im Restaurant „Am Schlossteich“ gerade so, statt drei Veranstaltungen braucht es vier. Und die waren im Nu ausgebucht, wie Eva Kutscher beim Entgegennehmen der telefonischen Anmeldungen schnell festgestellt hat.