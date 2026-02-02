weather bedeckt
Eine Steigung in der Ortsdurchfahrt Döschwitz ist bei winterlichen Straßen für Lkw nicht passierbar. Die Fahrzeuge stauen sich auf der B180 kilometerweit. Wird sich das ändern?

Von Torsten Gerbank 02.02.2026, 19:00
Am 9. Januar, gegen 10.45 Uhr, bot sich Anwohnern des Döschwitzer Berg dieses Bild: „Lkw stehen bis Grana, Pkw kommen nur vereinzelt vorbei und sehr schwer nur hoch“, schrieb eine Anwohnerin zu diesem Foto.
Am 9. Januar, gegen 10.45 Uhr, bot sich Anwohnern des Döschwitzer Berg dieses Bild: „Lkw stehen bis Grana, Pkw kommen nur vereinzelt vorbei und sehr schwer nur hoch“, schrieb eine Anwohnerin zu diesem Foto. (Foto: Privat)

Döschwitz/MZ. - Bei jedem Schneefall wieder: Sobald die weiße Pracht den Döschwitzer Berg in Döschwitz erreicht, kommt dort der Verkehr zum Erliegen. Lkw schaffen es einfach nicht, auf winterlicher Fahrbahn – sie ist immerhin Teil der vielbefahrenen Bundesstraße 180 – den Anstieg hinaufzufahren. Die Folge ist Stau. Das war in der Vergangenheit immer wieder der Fall, und auch in diesem Jahr hat sich an der Situation nichts geändert.