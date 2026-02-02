Eine Steigung in der Ortsdurchfahrt Döschwitz ist bei winterlichen Straßen für Lkw nicht passierbar. Die Fahrzeuge stauen sich auf der B180 kilometerweit. Wird sich das ändern?

Stau-Garantie bei Schnee? Was die Straßenbehörde zum Problemberg in Döschwitz sagt

Am 9. Januar, gegen 10.45 Uhr, bot sich Anwohnern des Döschwitzer Berg dieses Bild: „Lkw stehen bis Grana, Pkw kommen nur vereinzelt vorbei und sehr schwer nur hoch“, schrieb eine Anwohnerin zu diesem Foto.

Döschwitz/MZ. - Bei jedem Schneefall wieder: Sobald die weiße Pracht den Döschwitzer Berg in Döschwitz erreicht, kommt dort der Verkehr zum Erliegen. Lkw schaffen es einfach nicht, auf winterlicher Fahrbahn – sie ist immerhin Teil der vielbefahrenen Bundesstraße 180 – den Anstieg hinaufzufahren. Die Folge ist Stau. Das war in der Vergangenheit immer wieder der Fall, und auch in diesem Jahr hat sich an der Situation nichts geändert.