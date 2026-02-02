Behinderung auf der B180 Stau-Garantie bei Schnee? Was die Straßenbehörde zum Problemberg in Döschwitz sagt
Eine Steigung in der Ortsdurchfahrt Döschwitz ist bei winterlichen Straßen für Lkw nicht passierbar. Die Fahrzeuge stauen sich auf der B180 kilometerweit. Wird sich das ändern?
02.02.2026, 19:00
Döschwitz/MZ. - Bei jedem Schneefall wieder: Sobald die weiße Pracht den Döschwitzer Berg in Döschwitz erreicht, kommt dort der Verkehr zum Erliegen. Lkw schaffen es einfach nicht, auf winterlicher Fahrbahn – sie ist immerhin Teil der vielbefahrenen Bundesstraße 180 – den Anstieg hinaufzufahren. Die Folge ist Stau. Das war in der Vergangenheit immer wieder der Fall, und auch in diesem Jahr hat sich an der Situation nichts geändert.