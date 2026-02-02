Mobbingfall an Hettstedter Grundschule Fall Noah: Videos verbreiten sich rasant - und könnten den Fall weiter anfachen

Der Mobbingfall um den neunjährigen Noah in Hettstedt hat eine Welle der Betroffenheit ausgelöst. Videokommentare von Anti-Mobbing-Coach Carsten Stahl verbreiten sich rasant und rücken das Verhalten von Behörden und Schule in den Fokus. Elternvertreter warnen jedoch: Bei aller Aufregung darf das Kind selbst nicht aus dem Blick geraten.