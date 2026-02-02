Mobbingfall an Hettstedter Grundschule Fall Noah: Videos verbreiten sich rasant - und könnten den Fall weiter anfachen
Der Mobbingfall um den neunjährigen Noah in Hettstedt hat eine Welle der Betroffenheit ausgelöst. Videokommentare von Anti-Mobbing-Coach Carsten Stahl verbreiten sich rasant und rücken das Verhalten von Behörden und Schule in den Fokus. Elternvertreter warnen jedoch: Bei aller Aufregung darf das Kind selbst nicht aus dem Blick geraten.
02.02.2026, 19:30
Hettstedt/MZ - Äußerlich herrscht derzeit Ruhe an der Novalisgrundschule in Hettstedt. Doch während sich Schüler und Lehrer in den verdienten Ferien befinden, hat sich der Fall Noah im Internet alles andere als beruhigt. Angefeuert wird der Konflikt nun von Carsten Stahl, dem Berater von Noahs Mutter Juliane H.