weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Hettstedt
    4. >

  4. Mobbingfall an Hettstedter Grundschule: Fall Noah: Videos verbreiten sich rasant - und könnten den Fall weiter anfachen

Mobbingfall an Hettstedter Grundschule Fall Noah: Videos verbreiten sich rasant - und könnten den Fall weiter anfachen

Der Mobbingfall um den neunjährigen Noah in Hettstedt hat eine Welle der Betroffenheit ausgelöst. Videokommentare von Anti-Mobbing-Coach Carsten Stahl verbreiten sich rasant und rücken das Verhalten von Behörden und Schule in den Fokus. Elternvertreter warnen jedoch: Bei aller Aufregung darf das Kind selbst nicht aus dem Blick geraten.

Von Armin Himmelrath und Beate Thomashausen 02.02.2026, 19:30
Juliane H., Noah und Carsten Stahl beim Videodreh vor der Novalisschule in Hettstedt.
Juliane H., Noah und Carsten Stahl beim Videodreh vor der Novalisschule in Hettstedt. (Foto: Stahl)

Hettstedt/MZ - Äußerlich herrscht derzeit Ruhe an der Novalisgrundschule in Hettstedt. Doch während sich Schüler und Lehrer in den verdienten Ferien befinden, hat sich der Fall Noah im Internet alles andere als beruhigt. Angefeuert wird der Konflikt nun von Carsten Stahl, dem Berater von Noahs Mutter Juliane H.