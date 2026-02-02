Radikale Abverkaufsaktion - zehn Euro für jeden Verkaufswagen - sorgt bei Lilapetz in Zörbig für volle Wagen, leere Regale und angespannte Stimmung. Wreesmann üb ernimmt.

Zörbig/MZ. - Es ist noch dunkel, es ist eisig kalt – und trotzdem stehen sie schon da. Montagmorgen, kurz nach 7 Uhr, vor dem Lilapetz-Markt in Zörbig. Minus sieben Grad Celsius, Atemwolken, Hände in den Taschen. Der Grund für das Ausharren: Ab 9 Uhr kostet jeder Einkaufswagen nur zehn Euro – egal, wie voll. Was dann folgt, ist kein normaler Ausverkauf, sondern ein Ausnahmezustand. Als sich die Türen um Punkt 9 Uhr öffnen, hat sich die Schlange auf rund 120 Menschen verlängert.