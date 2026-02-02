Prozess am Landgericht Gehört Pole einem Rockerklub an? - 48-Jähriger in Halle wegen Vergewaltigung angeklagt
Im Prozess um einen Vergewaltigungsvorwurf vor dem Landgericht Halle versucht der Verteidiger, das Opfer unglaubwürdig zu machen. Kann es sein, dass die Tat in Halle gar nicht so passiert ist, wie von der Frau geschildert?
02.02.2026, 19:53
Halle (Saale)/MZ. - Der Verteidiger des 48-jährigen Angeklagten gibt alles. Hat das Opfer tatsächlich die Vergewaltigung erlitten, die die Frau vor Gericht geschildert hat, oder stimmt das alles nicht?