Prozess am Landgericht Gehört Pole einem Rockerklub an? - 48-Jähriger in Halle wegen Vergewaltigung angeklagt

Im Prozess um einen Vergewaltigungsvorwurf vor dem Landgericht Halle versucht der Verteidiger, das Opfer unglaubwürdig zu machen. Kann es sein, dass die Tat in Halle gar nicht so passiert ist, wie von der Frau geschildert?