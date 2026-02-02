weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Prozess am Landgericht: Gehört Pole einem Rockerklub an? - 48-Jähriger in Halle wegen Vergewaltigung angeklagt

Prozess am Landgericht Gehört Pole einem Rockerklub an? - 48-Jähriger in Halle wegen Vergewaltigung angeklagt

Im Prozess um einen Vergewaltigungsvorwurf vor dem Landgericht Halle versucht der Verteidiger, das Opfer unglaubwürdig zu machen. Kann es sein, dass die Tat in Halle gar nicht so passiert ist, wie von der Frau geschildert?

Von Undine Freyberg 02.02.2026, 19:53
Ein Pole (M.) muss sich vor dem Landgericht wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung verantworten. Seit Mai sitzt er in Untersuchungshaft.
Ein Pole (M.) muss sich vor dem Landgericht wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung verantworten. Seit Mai sitzt er in Untersuchungshaft. (Foto: Undine Freyberg)

Halle (Saale)/MZ. - Der Verteidiger des 48-jährigen Angeklagten gibt alles. Hat das Opfer tatsächlich die Vergewaltigung erlitten, die die Frau vor Gericht geschildert hat, oder stimmt das alles nicht?