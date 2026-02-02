weather bedeckt
  4. Mobbingfall an Hettstedter Grundschule: Es geht nicht mehr um den neunjährigen Noah - und das ist fatal (Kommentar)

Haben Schule und Landesschulamt falsch auf die Mobbingvorwürfe in Hettstedt reagiert? Ein Influencer sucht mit Macht die Öffentlichkeit - und schadet damit dem Opfer.

Von Armin Himmelrath 02.02.2026, 19:45
An der Novalis-Grundschule in Hettstedt soll der neunjährige Noah H. Opfer von Mobbing geworden sein.
Hettstedt/MZ. - Anti-Mobbing-Aktivist Carsten Stahl weiß, wie man sich inszeniert. Markige Gesten, ein Video mit der sichtlich eingeschüchterten Mutter, dazu kernige Provokationen: „Sie benutzen und missbrauchen Ihr Amt“, faucht er auf seinen Social Media-Kanälen dem Landesschulamt entgegen. Dessen Sprecher greift er direkt an: „Ihr lügt! Ich weiß und viele andere wissen: Sie lügen!“