Haben Schule und Landesschulamt falsch auf die Mobbingvorwürfe in Hettstedt reagiert? Ein Influencer sucht mit Macht die Öffentlichkeit - und schadet damit dem Opfer.

Es geht nicht mehr um den neunjährigen Noah - und das ist fatal (Kommentar)

An der Novalis-Grundschule in Hettstedt soll der neunjährige Noah H. Opfer von Mobbing geworden sein.

Hettstedt/MZ. - Anti-Mobbing-Aktivist Carsten Stahl weiß, wie man sich inszeniert. Markige Gesten, ein Video mit der sichtlich eingeschüchterten Mutter, dazu kernige Provokationen: „Sie benutzen und missbrauchen Ihr Amt“, faucht er auf seinen Social Media-Kanälen dem Landesschulamt entgegen. Dessen Sprecher greift er direkt an: „Ihr lügt! Ich weiß und viele andere wissen: Sie lügen!“