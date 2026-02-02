Dem Südstadt Center in Halle droht weiter die Nutzungsuntersagung und damit die Schließung. Die Stadtverwaltung prüft jetzt Unterlagen zur Brandschutztechnik.

Das Südstadtcenter ist ein großes Einkaufszentrum in Halle.

Halle (Saale)/MZ/AHS. - Mieter und Kunden müssen sich weiter gedulden: Im Fall des von einer Nutzungsuntersagung bedrohten Südstadt Centers in Halle steht eine Entscheidung des Bauamtes weiter aus. Jetzt würden Unterlagen zum Brandschutz im Gebäude überprüft, heißt es aus dem Stadthaus. Der Eigentümer habe diese am Montag übermittelt.