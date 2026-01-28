weather schneefall
Halle (Saale), Deutschland
Kaufland in Halle-Südstadt Lage spitzt sich dramatisch zu: Stadt Halle droht mit Schließung des Südstadt-Centers - Händler werden selbst aktiv

Das Südstadt-Center in Halle steht vor dem Aus. Es wurden drastische Brandschutzmängel gefunden. Jetzt droht die Stadt mit der schnellen Schließung des Centers. Was die Händler jetzt tun wollen.

Von Jonas Nayda und Marvin Matzulla Aktualisiert: 29.01.2026, 10:17
Das Südstadt-Center in Halle: Schon Anfang Februar könnte hier Schluss sein. Die Stadt droht mit Schließung wegen Brandschutzmängeln.
Das Südstadt-Center in Halle: Schon Anfang Februar könnte hier Schluss sein. Die Stadt droht mit Schließung wegen Brandschutzmängeln. (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ - Seit Wochen sorgt das Südstadt-Center in Halle für Schlagzeilen. Müll, Schmutz und wiederholte Feuerwehreinsätze prägen den Alltag im Einkaufszentrum. Nun erreichten die Probleme eine neue Dimension. Die Stadtverwaltung droht mit der Schließung wegen Gefahr für Leib und Leben.