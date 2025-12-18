„Schließung wäre eine Katastrophe“: Seit Monaten gibt es Beschwerden über desolate Zustände im Südstadtcenter in Halle. Mieter fühlen sich alleingelassen und sorgen sich wie Kunden um den Erhalt des Einkaufszentrums.

Müll vor dem Haupteingang: Offensichtlich ist im Grünstreifen vor dem Südstadtcenter in Halle schon länger nicht mehr Ordnung gemacht worden.

Halle (Saale)/MZ - Den Gang zur Toilette verkneift sich die Mittsechzigerin, wenn sie im Südstadtcenter in Halle einkaufen geht. Ein Blick hinter die Türen der Kundentoiletten im Untergeschoss offenbart, warum sie diesen Ort nicht betreten will: Der Boden ist ebenso wie die Wände beschmiert und wohl schon lange nicht mehr gereinigt worden, Papier liegt herum, und es stinkt. Dass das Einkaufszentrum behördlich geschlossen wird, wie es seit der Stadtratssitzung am Mittwoch im Raum steht, möchte sich die Hallenserin dennoch nicht vorstellen.