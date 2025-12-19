Mit 30 Kameraden rückte die Feuerwehr am Freitagmorgen in den Osten der Lutherstadt aus.

Wittenberg/MZ. - Am Freitagmorgen wurde die Wittenberger Feuerwehr wegen eines Garagenbrandes in die östliche Kernstadt alarmiert. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte stellten eine starke Rauchentwicklung in einer Werkstatt fest. Die Mitarbeiter konnten sich bereits selbstständig retten, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Durch den ersten Trupp wurde der Bereich erkundet und ein Innenangriff vorgetragen. Parallel hierzu wurden die umliegenden Räumlichkeiten kontrolliert. Schnell konnte ein brennender Pkw als Brandobjekt ausfindig gemacht und abgelöscht werden. Weiterhin wurden die Räumlichkeiten belüftet.

Die Wittenberger Feuerwehr war in der Höchstzeit mit ca. 30 Einsatzkräften im Einsatz, dem D-Dienst, der Hauptamtlichen Wachbereitschaft sowie der Ortsfeuerwehren aus Abtsdorf/Labetz, Pratau und Teuchel. Unterstützt wurden sie durch Kräfte des SKW Ergänzungstrupps und durch die Polizei.