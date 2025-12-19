Tierischer Ärger Pösigk hat ein Pfauenproblem: Anwohner klagt im Stadtrat Südliches Anhalt über frei laufende Vögel
In dem kleinen Dorf im Südlichen Anhalt laufen mehrere Pfauen frei herum. Ein Anwohner klagt über Schäden - unter anderem an Autos. Aber: Bislang fand sich niemand, der die Tiere einfangen könnte. Warum ist das so schwierig? Und wie soll es weitergehen?
19.12.2025, 11:00
Pösigk/MZ. - Schön sehen sie ja aus. Am Donnerstagvormittag stolzieren zwei Pfauenhähne durch den Pösigker Ortskern, ehe sie auf das Dach einer Garage fliegen und von dort aus die Reporterin beobachten, die sie ablichten will.