Tierischer Ärger Pösigk hat ein Pfauenproblem: Anwohner klagt im Stadtrat Südliches Anhalt über frei laufende Vögel

In dem kleinen Dorf im Südlichen Anhalt laufen mehrere Pfauen frei herum. Ein Anwohner klagt über Schäden - unter anderem an Autos. Aber: Bislang fand sich niemand, der die Tiere einfangen könnte. Warum ist das so schwierig? Und wie soll es weitergehen?