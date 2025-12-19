weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  Tierischer Ärger: Pösigk hat ein Pfauenproblem: Anwohner klagt im Stadtrat Südliches Anhalt über frei laufende Vögel

In dem kleinen Dorf im Südlichen Anhalt laufen mehrere Pfauen frei herum. Ein Anwohner klagt über Schäden - unter anderem an Autos. Aber: Bislang fand sich niemand, der die Tiere einfangen könnte. Warum ist das so schwierig? Und wie soll es weitergehen?

Von Doreen Hoyer 19.12.2025, 11:00
Etwa fünf der großen Vögel sollen frei durch Pösigk streifen, hieß es vergangene Woche im Stadtrat.
Etwa fünf der großen Vögel sollen frei durch Pösigk streifen, hieß es vergangene Woche im Stadtrat. (Foto: Doreen Hoyer)

Pösigk/MZ. - Schön sehen sie ja aus. Am Donnerstagvormittag stolzieren zwei Pfauenhähne durch den Pösigker Ortskern, ehe sie auf das Dach einer Garage fliegen und von dort aus die Reporterin beobachten, die sie ablichten will.