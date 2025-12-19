Ein maßgeschneidertes Logistikzentrum für die L.I.T. AG. Mit rund 50.600 Quadratmetern Nutzfläche, modernster Technik und nachhaltigen Konzepten setzt der Standort neue Maßstäbe für Logistik und Automotive in der Region. Dabei gab es einige Herausforderungen.

Panattoni baut hochmodernes Logistikzentrum in Kabelsketal - wieso das auch die Anwohner beeinflusst

In Kabelsketal soll im kommenden Jahr die Errichtung eines neuen Logistikzentrums abgeschlossen werden.

Kabelsketal/MZ. - Mitteldeutschland bekommt einen neuen Logistik-Hotspot: Die Panattoni Group errichtet für die L.I.T. AG - einem europaweit tätigen Logistikdienstleister - ein maßgeschneidertes Logistikzentrum auf rund 103.500 Quadratmetern Grundstücksfläche zwischen Leipzig und Halle in Kabelsketal, heißt es in einer Mitteilung. Bis August 2026 entsteht auf dem Areal ein moderner Standort mit insgesamt 50.600 Quadratmetern Nutzfläche, der höchste technische Standards erfüllt und nachhaltige Kriterien berücksichtigt.