Auf einem Forum diskutiert Kirchenpräsident Karsten Wolkenhauer mit der Basis, wie es in Zukunft weitergehen soll. Die Herausforderungen sind groß, eine Fusion soll es trotzdem nicht geben. Eine Einschränkung gibt es.

„Forum Anhalt 2035“: Was am Zukunftsplan der Landeskirche kritisiert wird und welchen Einfluss die AfD hat

Dessau-Rosslau/MZ. - Vorweihnachtliche Stimmung stellt sich am Mittwochabend im Saal des Landeskirchenamtes in Dessau nicht ein. Knapp zwanzig Frauen und Männer sind dort zum „Forum Anhalt 2035“ zusammengekommen, um über Geld, Pfarrstellen und die Zukunft der Kirche zu sprechen. Und darüber, wie die bereits jetzt mit 23.400 Mitgliedern kleinste Landeskirche Deutschlands in zehn Jahren aussehen könnte.