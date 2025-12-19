weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Überraschung vor Weihnachten: Stadtsparkasse Dessau bereitet allen Kitas in Dessau-Roßlau eine schöne Bescherung

Die Stadtsparkasse hat seit dem 5. Dezember alle Kitas in Dessau-Roßlau besucht. Was den Kindern geschenkt wurde, wer das möglich gemacht hat und warum sich auch Vereine freuen können.

Von Heidi Thiemann 19.12.2025, 13:55
Die Stadtsparkasse Dessau überrascht in diesen Tagen alle Kindereinrichtungen in Dessau-Roßlau.
Die Stadtsparkasse Dessau überrascht in diesen Tagen alle Kindereinrichtungen in Dessau-Roßlau. (Foto: Sparkasse)

Dessau-Rosslau/MZ. - Große Augen gibt es dieser Tage in allen Kindereinrichtungen der Stadt. „Anlässlich der bevorstehenden Weihnachtszeit wartet die Stadtsparkasse Dessau in diesem Jahr mit einer großen Überraschung auf“, sagt Sparkassen-Pressesprecherin Katrin Abe.