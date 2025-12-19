Überraschung vor Weihnachten Stadtsparkasse Dessau bereitet allen Kitas in Dessau-Roßlau eine schöne Bescherung
Die Stadtsparkasse hat seit dem 5. Dezember alle Kitas in Dessau-Roßlau besucht. Was den Kindern geschenkt wurde, wer das möglich gemacht hat und warum sich auch Vereine freuen können.
19.12.2025, 13:55
Dessau-Rosslau/MZ. - Große Augen gibt es dieser Tage in allen Kindereinrichtungen der Stadt. „Anlässlich der bevorstehenden Weihnachtszeit wartet die Stadtsparkasse Dessau in diesem Jahr mit einer großen Überraschung auf“, sagt Sparkassen-Pressesprecherin Katrin Abe.