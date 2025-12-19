Überraschung vor Weihnachten Stadtsparkasse Dessau bereitet allen Kitas in Dessau-Roßlau eine schöne Bescherung

Die Stadtsparkasse hat seit dem 5. Dezember alle Kitas in Dessau-Roßlau besucht. Was den Kindern geschenkt wurde, wer das möglich gemacht hat und warum sich auch Vereine freuen können.