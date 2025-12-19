Das Weihnachtsfest wird für einen Mann anders verlaufen als geplant. Der Grund: Zwei nicht bezahlte Geldstrafen und zwei ignorierte Haftantritte.

Dessau/MZ. - Das Weihnachtsfest wird für einen Mann anders verlaufen als geplant. Bei einer Routinekontrolle in einer S-Bahn zwischen Wolfen und Dessau hat die Bundespolizei am Donnerstag, 18. Dezember, einen 36-Jährigen entdeckt, nach dem gleich mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Das ergab eine Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei.

Das Amtsgericht Halberstadt hatte den Mann im April des vergangenen Jahres wegen Körperverletzung per Strafbefehl zu einer Geldstrafe von 1.170 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von ursprünglich 90 Tagen Haft verurteilt. Weder zahlte der Verurteilte den gesamten auferlegten Geldbetrag, noch stellte er sich der Ladung zum Strafantritt.

Folglich erließ die Staatsanwaltschaft Magdeburg, Zweigstelle Halberstadt, im Dezember einen Vollstreckungshaftbefehl. Ein weiterer folgte noch am selben Tag. Die Grundlage hierfür war eine Verurteilung im Mai 2024 wegen Sachbeschädigung und der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Das Strafmaß umfasste erneut eine Geldstrafe von 1.170 Euro beziehungsweise eine Ersatzfreiheitsstrafe von 90 Tagen.

Abermals zeigte der Verurteilte sein bekanntes Verhalten. Die vollständige Bezahlung der Geldstrafe blieb aus. Der Haft stellte er sich nicht.

Die Beamten nahmen den Mann fest und brachten ihn zunächst mit in das Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof Dessau. Da der Deutsche den haftabwendenden Betrag von insgesamt verbliebenen 1.820 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.