An seinem Stand auf dem Ascherslebener Wochenmarkt bietet Claudiu Muresan Geflügel und Wild an. Kurz vor Weihnachten hat der Händler viel zu tun.

Gänsebraten und Wildkeule: Seit Jahren ist Händler aus der Börde beim Ascherslebener Wochenmarkt dabei

Claudiu Muresan verkauft beim Wochenmarkt in Aschersleben an seinem Stand alles rund um Geflügel und Wild.

Aschersleben/MZ - Es ist eine ganz schöne Reise, die Claudiu Muresan beziehungsweise seine Mitarbeiter jeden Donnerstag antreten: Von Groß Ammensleben in der Niederen Börde geht es um die 70 Kilometer in Richtung Aschersleben, wo der „Börde Konsum“ auf dem Wochenmarkt mit einem eigenen Stand für Frischgeflügel und Wildspezialitäten vertreten ist.