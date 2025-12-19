Gabriele Teutsch ist erstmals mit einer Bude auf dem Weißenfelser Weihnachtsmarkt vertreten. Mit welchem ausgefallenen Material die Kunsthandwerkerin arbeitet und welche kreativen Dinge sie damit herstellt.

Wieso diese Frau aus Weißenfels im wahrsten Wort im „Kunstrausch“ lebt

Gabriele Teutsch zeigt die Kunst, die sie aus Keraflott herstellt. Sie verkauft sie das erste Mal im Kunsthandwerkerdorf des Weihnachtsmarkts in Weißenfels dabei.

Weißenfels/MZ. - Es braucht nicht viel Phantasie, um bei einem Blick in die Hütte von Gabriele Teutsch im Kunst- und Handwerkerdorf des Weißenfelser Weihnachtsmarkts sofort an weiße Weihnachten zu denken: Verschiedenste Dekorationsartikel hat sie in reinem Weiß hergestellt, die sie das erste Mal im Handwerkerdorf verkauft.