Der Haushalt wurde verabschiedet und die Fianzen sehen gut aus. Wer von diesen profitieren wird.

In Zörbig freut man sich über den positiven Haushalt.

Zörbig/MZ. - Ganz so groß, wie Anfang Dezember noch angenommen, wird das Plus in Zörbigs Kassen für das kommende Jahr zwar nicht ganz. Von den berechneten 5,8 Millionen bleibt jedoch final ein Plus von rund fünf Millionen Euro – ein stolzes Ergebnis, das die Stadt aufatmen lässt und das die Grundlage für den jetzt verabschiedeten Haushalt für 2026 bildet. Mit welchen Projekten plant die Stadt nun aber im kommenden Jahr?