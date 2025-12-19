In einem Prozess um Vergewaltigung in der Ehe hat das Amtsgericht Eisleben den Angeklagten freigesprochen. Ist die Entscheidung rechtskräftig?

Eisleben/MZ/JM - Vergewaltigung in zwei Fällen und sexuelle Nötigung - so lauteten die Vorwürfe gegen einen 42-jährigen Mann, der sich deshalb vor kurzem vor dem Amtsgericht Eisleben verantworten musste. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft sollte er sich mehrfach an seiner Ehefrau vergangen haben.