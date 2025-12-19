Auf dem Weihnachtsmarkt in Quedlinburg ist gesungen worden – und wie! Mit bekannten Weihnachtsliedern, Chorklängen und Posaunen ist auf dem Marktplatz auf die bevorstehende Weihnachtszeit eingestimmt worden.

Riesenchor vor der Bühne: So stimmt sich Quedlinburg musikalisch auf die Weihnachtszeit ein

Die Fritz-Prieß-Chor hatte schon beim Aufwärmen auf der Bühne des Weihnachtsmarktes in Quedlinburg viel Spaß.

Quedlinburg/MZ. - Von „Guten Abend, schön Abend“ über „Sind die Lichter angezündet“ oder „In der Weihnachtsbäckerei“ bis „Weihnachten steht vor der Tür“: Kurz vor dem Ende des Weihnachtsmarktes in Quedlinburg hat auf der Bühne ein Chor gesungen – und vor ihr einen Riesenchor.