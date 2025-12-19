weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Stimmungsvolle Aktion im Harz: Riesenchor vor der Bühne: So stimmt sich Quedlinburg musikalisch auf die Weihnachtszeit ein

Stimmungsvolle Aktion im Harz Riesenchor vor der Bühne: So stimmt sich Quedlinburg musikalisch auf die Weihnachtszeit ein

Auf dem Weihnachtsmarkt in Quedlinburg ist gesungen worden – und wie! Mit bekannten Weihnachtsliedern, Chorklängen und Posaunen ist auf dem Marktplatz auf die bevorstehende Weihnachtszeit eingestimmt worden.

Von Petra Korn Aktualisiert: 19.12.2025, 18:56
Die Fritz-Prieß-Chor hatte schon beim Aufwärmen auf der Bühne des Weihnachtsmarktes in Quedlinburg viel Spaß.
Die Fritz-Prieß-Chor hatte schon beim Aufwärmen auf der Bühne des Weihnachtsmarktes in Quedlinburg viel Spaß. Foto: Korn

Quedlinburg/MZ. - Von „Guten Abend, schön Abendüber „Sind die Lichter angezündet“ oder „In der Weihnachtsbäckerei“ bis „Weihnachten steht vor der Tür“: Kurz vor dem Ende des Weihnachtsmarktes in Quedlinburg hat auf der Bühne ein Chor gesungen – und vor ihr einen Riesenchor.