Erstmals kann man sich in Zeitz in diesem Jahr wieder nach Heiligabend bei Glühwein, Lichterschein und Kinderkarussell treffen. Was die Besucher am Roßmarkt erwartet.

Zeitzer Gastronom lädt in der Innenstadt zur Rossweihnacht ein: Wann es losgeht und was los ist

Hier findet die erste Rossweihnacht vom 25. bis 28. Dezember auf dem Roßmarkt in Zeitz statt.

Zeitz/MZ. - Nicht Schlossweihnacht, sondern Rossweihnacht heißt es in diesem Jahr in Zeitz. „Da die Schlossweihnacht von den Zeitzern schmerzlich vermisst wird, haben wir uns entschlossen, diese schöne Tradition, sich an den Tagen nach Heiligabend zu treffen, wieder aufleben lassen“, sagt Innenstadt-Gastronom Wolfgang Obenauf. Denn die Schlossweihnacht, die einige Jahre stattfand, an der Moritzburg kurz vor Heiligabend begann und über die Feiertage ging, war sehr beliebt bei den Zeitzern und ihren Weihnachtsgästen. Viele wünschen sie sich zurück.