  4. Sturz aus Hochhaus: Keine Hoffnung mehr für das Kind

Drama in Halle Nach Sturz aus Hochhaus in Halle: Für das Kind gibt es keine Hoffnung mehr

Zwei Wochen nach dem Unglück in Halle-Neustadt wird ein siebenjähriges Mädchen nur noch künstlich am Leben gehalten.

Von Marvin Matzulla Aktualisiert: 19.12.2025, 18:33
In der Otto-Dix-Straße in Halle-Neustadt kam es am 5. Dezember zu einem dramatischen Rettungseinsatz. Ein Kind war aus dem Fenster eines elfgeschossigen Plattenbaus gestürzt. (Foto: Marvin Matzulla)

Halle (Saale)/MZ - Diese Nachricht sorgt kurz vor Weihnachten für große Betroffenheit nicht nur bei den Bewohnern in der Otto-Dix-Straße in Halle-Neustadt. Nach dem Sturz eines siebenjährigen Mädchens aus einem Hochhaus besteht nach MZ-Informationen keine Hoffnung mehr für das Kind.