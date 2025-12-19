Zwei Wochen nach dem Unglück in Halle-Neustadt wird ein siebenjähriges Mädchen nur noch künstlich am Leben gehalten.

Nach Sturz aus Hochhaus in Halle: Für das Kind gibt es keine Hoffnung mehr

In der Otto-Dix-Straße in Halle-Neustadt kam es am 5. Dezember zu einem dramatischen Rettungseinsatz. Ein Kind war aus dem Fenster eines elfgeschossigen Plattenbaus gestürzt.

Halle (Saale)/MZ - Diese Nachricht sorgt kurz vor Weihnachten für große Betroffenheit nicht nur bei den Bewohnern in der Otto-Dix-Straße in Halle-Neustadt. Nach dem Sturz eines siebenjährigen Mädchens aus einem Hochhaus besteht nach MZ-Informationen keine Hoffnung mehr für das Kind.