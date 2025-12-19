Drama in Halle Nach Sturz aus Hochhaus in Halle: Für das Kind gibt es keine Hoffnung mehr
Zwei Wochen nach dem Unglück in Halle-Neustadt wird ein siebenjähriges Mädchen nur noch künstlich am Leben gehalten.
Aktualisiert: 19.12.2025, 18:33
Halle (Saale)/MZ - Diese Nachricht sorgt kurz vor Weihnachten für große Betroffenheit nicht nur bei den Bewohnern in der Otto-Dix-Straße in Halle-Neustadt. Nach dem Sturz eines siebenjährigen Mädchens aus einem Hochhaus besteht nach MZ-Informationen keine Hoffnung mehr für das Kind.