  4. Mädchen nach Fenstersturz in Lebensgefahr: Ermittlungen gegen Eltern

Mädchen stürzt aus offenem Fenster: Ist das tragische Unglück in Halle-Neustadt passiert, weil die Eltern ihre Aufsichtspflicht verletzten? Das sagt eine Anwältin für Familienrecht.

Von Dirk Skrzypczak Aktualisiert: 09.12.2025, 18:20
In der Otto-Dix-Straße in Halle-Neustadt kam es am Freitagmorgen zu einem dramatischen Rettungseinsatz. Ein Kind ist aus dem Fenster eines elfgeschossigen Plattenbau gestürzt.
In der Otto-Dix-Straße in Halle-Neustadt kam es am Freitagmorgen zu einem dramatischen Rettungseinsatz. Ein Kind ist aus dem Fenster eines elfgeschossigen Plattenbau gestürzt. (Foto: Marvin Matzulla)

Halle (Saale)/MZ. - Das siebenjährige Mädchen, das am vergangenen Freitag aus dem Fenster eines Wohnblocks in Halle-Neustadt stürzte, kämpft weiter um sein Leben. „Die Situation ist nach wie vor sehr ernst. Das Kind schwebt noch immer in Lebensgefahr“, sagte Polizeisprecher Michael Ripke am Dienstag der MZ.