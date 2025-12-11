In Quedlinburg ist für 2026 eine Rekordsumme von mehr als 68 Millionen Euro an Investitionen veranschlagt. Was der Grund dafür ist, und wo die Stadt selbst in Millionenhöhe investieren will.

Stiftsberg, Straßen, Schule: Wofür Quedlinburg Millionen ausgeben will und wer eine Rekordinvestition umsetzen soll

Der Westhang des Stiftbergs in Quedlinburg soll im Jahr 2026 saniert werden; dafür gibt es eine Förderung aus dem Programm „Nationale Projekte des Städtebaus“.

Quedlinburg/MZ. - Höhere Ausgaben – beispielsweise für die Unterhaltung der baulichen Grundstücke und Anlagen, aber auch für Stadt- und Stützmauern sowie für öffentliches Grün – reißen im Jahr 2026 ein Acht-Millionen-Euro-Loch in die Kasse der Stadt Quedlinburg. Das soll einmal mehr mit Geld aus den Rücklagen gestopft werden. Investitionen sind mit einem enormen Umfang von mehr als 68 Millionen Euro veranschlagt – fast das Fünffache von 2025, wo 14 Millionen Euro im Plan standen.