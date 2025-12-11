weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. ÖPNV in Dessau-Roßlau: Entscheidung der Dessauer Verkehrsgesellschaft: Rufbus in der Nacht wird komplett abgeschafft

Über viele Jahre hatte die Dessauer Verkehrsgesellschaft einen 24-Stunden-Bedarfsverkehr über vier Linien angeboten. Warum damit ab dem 12. Januar 2026 Schluss ist.

11.12.2025, 07:30
In Dessau-Roßlau wird der nächtliche Rufbuss abgeschafft.
In Dessau-Roßlau wird der nächtliche Rufbuss abgeschafft. Foto: DPA

Dessau-Rosslau/MZ. - Die Dessauer Verkehrsgesellschaft (DVG) wird ihren Nachtfahrverkehr zum Jahresbeginn neu ausrichten – und ab dem 12. Januar das freiwillige Rufbusangebot in den Nachtstunden zwischen 0.30 Uhr und 4.30 Uhr einstellen. Das hat das Unternehmen am Mittwoch angekündigt.