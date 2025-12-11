Die Zustimmung fehlte, jetzt macht die Sparkasse ernst und kündigt 500 Konten, die Polizei spricht von wenig Kriminalität auf dem Weihnachtsmarkt von Halle – die Händler zeichnen ein anderes Bild: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Donnerstag, 11. Dezember 2025, in Halle wichtig ist.

Heute in Halle am 11. Dezember 2025: Saalesparkasse Halle kündigt 500 Konten +++ Wie sicher ist Halles Weihnachtsmarkt wirklich?

10.13 Uhr – Saalesparkasse Halle kündigt 500 Konten

Die Saalesparkasse macht ihre Drohung wahr. 500 Kunden bekommen demnächst ihre Kündigungsschreiben. Grund ist eine fehlende Zustimmung. Das Kreditinstitut mit 240.000 privaten und gewerblichen Konten in ihrem Bestand spricht dabei von „einem ersten Schritt“. Kommt noch mehr?

Sparkassenchef Jürgen Fox macht ernst. 500 säumige Kunden bekommen jetzt ihre Kündigungen. (Foto: Imago/Köhn)

9.32 Uhr – Diebstähle auf dem Weihnachtsmarkt in Halle - Worüber Händler sauer sind

Geldbörsen und Smartphone geklaut - auf dem Weihnachtsmarkt in Halle soll es bisher nur wenige Diebstähle gegeben haben. Das sagt zumindest die Polizei. Aber stimmt das?

Polizeistreifen sind von vormittags bis abends auf dem Weihnachtsmarkt in Halle unterwegs. (Foto: Undine Freyberg)

