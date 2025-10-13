Weil die Zustimmung fehlt 25.000 Kunden der Saalesparkasse in Halle und dem Saalekreis droht die Kündigung
Weil eine EU-Verordnung das Thema Echtzeitüberweisungen neu regelt, hätten Kunden der Saalesparkasse bis 1. Oktober aktiv werden müssen. Was passiert mit denen, die das nicht gemacht haben?
13.10.2025, 20:00
Halle (Saale)/MZ - Rund 25.000 Kunden der Saalesparkasse droht aktuell die Kontokündigung. Der Grund: Sie haben den neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Geldinstituts nicht zugestimmt. Zudem wurden erstmals seit acht Jahren Gebühren für die Kontoführung angehoben.