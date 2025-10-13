Weil eine EU-Verordnung das Thema Echtzeitüberweisungen neu regelt, hätten Kunden der Saalesparkasse bis 1. Oktober aktiv werden müssen. Was passiert mit denen, die das nicht gemacht haben?

25.000 Kunden der Saalesparkasse in Halle und dem Saalekreis droht die Kündigung

Die Saalesparkasse hat alle Kunden in Halle und dem Saalekreis angeschrieben. Sie müssen den AGB zustimmen - oder werden gekündigt.

Halle (Saale)/MZ - Rund 25.000 Kunden der Saalesparkasse droht aktuell die Kontokündigung. Der Grund: Sie haben den neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Geldinstituts nicht zugestimmt. Zudem wurden erstmals seit acht Jahren Gebühren für die Kontoführung angehoben.