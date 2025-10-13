Beliebtes Ausflugsziel im Harz Himmelsspektakel und Herbstfest im Landschaftspark Degenershausen
Der Landschaftspark Degenershausen ist ein beliebtes Ausflugsziel im Harz. Am 17. und 18. Oktober 2025 wird dort gefeiert und in den Himmel geschaut.
13.10.2025, 19:45
