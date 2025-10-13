Gemeinderat stimmt einer Zweckvereinbarung mit demLandkreis über den weiteren Ausbau für schnelles Internet zu.

Wo im Seegebiet Mansfelder Land der Gigabitausbau fortgesetzt wird

Weitere Haushalte im Seegebeit Mansfelder Land können mit schnellem Internet versorgt werden.

Röblingen/MZ. - In der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land können weitere 437 Hausanschlüsse in der vierten Ausbaustufe mit schnellem Internet ausgerüstet werden. Das betrifft im Einzelnen 186 Adresspunkte in Amsdorf, 250 Adresspunkte in Aseleben und einen Adresspunkt in Wansleben am See. Einer entsprechenden Zweckvereinbarung mit dem Landkreis hat der Gemeinderat zugestimmt.