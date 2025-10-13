weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Gemeinderat stimmt einer Zweckvereinbarung mit demLandkreis über den weiteren Ausbau für schnelles Internet zu.

Von Susanne Christmann 13.10.2025, 19:00
Weitere Haushalte im Seegebeit Mansfelder Land können mit schnellem Internet versorgt werden.
Weitere Haushalte im Seegebeit Mansfelder Land können mit schnellem Internet versorgt werden. Foto: Jan Woitas/picture alliance/dpa

Röblingen/MZ. - In der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land können weitere 437 Hausanschlüsse in der vierten Ausbaustufe mit schnellem Internet ausgerüstet werden. Das betrifft im Einzelnen 186 Adresspunkte in Amsdorf, 250 Adresspunkte in Aseleben und einen Adresspunkt in Wansleben am See. Einer entsprechenden Zweckvereinbarung mit dem Landkreis hat der Gemeinderat zugestimmt.