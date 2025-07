Pansfelde/MZ. - Damit hatte keiner gerechnet: In der Vorburg der Burg Falkenstein stürzen an einem Morgen Ende Januar Teile einer Mauer ein. Ein Teil der äußeren Schale der Umfassungsmauer bricht ab - unmittelbar hinter dem „Krummen Tor“ am Zugang zur Burg, „also einem neuralgischen Punkt der Besucherführung“, erklärt die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt als Träger der Burg. Und sie hat noch mehr schlechte Nachrichten: „Aus diesem Grund kann der geplante Termin für die Wiedereröffnung der Burg Falkenstein im Juli nicht gehalten werden.“

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.