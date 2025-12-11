Die Saalesparkasse in Halle macht ernst. Demnächst bekommen 500 Kunden ihre Kündigungen, weil sie den neuen AGB nicht zugestimmt haben. Kommt noch mehr?

Weil Zustimmung fehlt - Saalesparkasse Halle kündigt 500 Konten - so geht es weiter

Sparkassenchef Jürgen Fox macht ernst. 500 säumige Kunden bekommen jetzt ihre Kündigungen.

Halle (Saale)/MZ - Die Saalesparkasse macht ihre Drohung wahr. 500 Kunden bekommen demnächst ihre Kündigungsschreiben. Grund ist eine fehlende Zustimmung. Das Kreditinstitut mit 240.000 privaten und gewerblichen Konten in ihrem Bestand spricht dabei von „einem ersten Schritt“.