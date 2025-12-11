Ein Unbekannter hat am Mittwoch in einem Geschäft in der Kylischen Straße für große Aufregung gesorgt. Er bedrohte Kundinnen mit einem Haartrimmer und einem Messer. Jetzt bittet die Kripo um Hinweise.

Nach dem Vorfall in dem Discount-Markt in Sangerhausen ermittelt nun die Kripo.

Sangerhausen/MZ. - Ein Unbekannter hat am Mittwoch für große Aufregung in einem Discount-Markt in der Kylischen Straße im Sangerhäuser Stadtzentrum gesorgt.

Nach Polizeiangaben bedrohte der Mann gegen 11.30 Uhr in dem Geschäft, das überwiegend Haushaltswaren verkauft, erst eine 42-jährige Kundin mit einem Haartrimmer und kündigte an, die Frau damit zu verletzen. „Außerdem versuchte der Unbekannte, die 42-Jährige zu bespucken. Er verfehlte sie zum Glück jedoch“, sagte Steffi Schwan, die Sprecherin des Polizeireviers Mansfeld-Südharz.

Messer und andere Gegenstände in Rucksack gepackt

Kurz darauf soll der Mann mehrere Messer und weitere Gegenstände aus der Auslage des Markts in seinen Rucksack gepackt haben. Er wurde dabei von einer anderen Kundin (46) beobachtet. Der Unbekannte soll deshalb mit einem Taschenmesser in der Hand auf die 46-Jährige losgegangen sein. Eine Mitarbeiterin des Markts habe die Vorfälle bemerkt und deshalb schnell die Eingangstür des Ladens verschlossen. „Der Unbekannte flüchtete dann mit seiner Beute durch die Hintertür des Ladens und die Feuertreppe“, sagte Schwan. Er sei danach in bisher unbekannte Richtung verschwunden. Die Kripo ermittelt in dem Fall wegen schwerer räuberischer Erpressung und bittet um Hinweise.

Hinweise zu dem Unbekannten nimmt das Polizeirevier Mansfeld-Südharz unter der Rufnummer 03475/67 02 93 entgegen.

Auffällig rötliches bis dunkelblondes Haar

Von dem Mann liegt bisher folgende Beschreibung vor. Der Unbekannte soll Deutscher sein. Er ist etwa 35 bis 40 Jahre alt, 1,65 bis 1,90 Meter groß (hier variieren die Angaben der Zeugen stark). Auffällig sei sein kurzes, rötliches bis dunkelblondes Haar, sagte die Polizeisprecherin. Bekleidet war der Unbekannte mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Strickjacke. Auch sein Rucksack soll schwarz sein.