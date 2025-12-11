Der Verein Regionalmarke Mittelelbe bietet Genussboxen mit Produkten aus der Region an. Sein Ziel ist die Unterstützung von Direktvermarktern und mittelständischen Unternehmen.

„Frisch. Gut. Von hier.“ - Regionalmarke Mittelelbe bringt 60 verschiedene Genussboxen auf den Markt

Ralf-Peter Weber vom Verein Regionalmarke Mittelelbe zeigt eine Auswahl an Regiokisten, in denen sich regionale Genüsse verbergen.

Dessau/MZ. - Beim Weihnachtsmarkt in der Marienkirche ist seit gut fünf Jahren auch der Verein Regionalmarke Mittelelbe präsent. Bis zum Sonntag will er auch diesmal die Menschen auf den Geschmack bringen mit Genüssen aus der Region.