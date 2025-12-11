Noch bis zum 14. Dezember stellt der Merseburger Modellbahn Club seine Anlagen in der Gotthardstraße aus. Was es in diesem Jahr zu sehen gibt und was das Hobby ausmacht.

Was die Mobdellbahnausstellung in Merseburg Besuchern bietet

Vereinsvorsitzender Sven Reichhardt (Mitte) und Mitglieder des MTTB Bad Dürrenberg sind in der Gotthardstraße vor Ort.

Merseburg/MZ. - In der ehemaligen Rossmann-Filiale in der Merseburger Gotthardstraße gibt es in dieser Woche viel zu sehen. Noch bis zum 14. Dezember können Besucher dort die 60. Ausstellung des Merseburger Modellbahnclubs bewundern.