Von der längsten Brücke der A38 springen immer wieder Menschen in den Tod, erst vor wenigen Tagen wieder. Eine junge Psychotherapeutin aus Berga fordert nun die Behörden per Petition auf, die Brücke besser zu sichern.

Blick auf die 40 Meter hohe Thyratalbrücke bei Berga. Sie ist nicht nur die längste Brücke der A38, sondern seit vielen Jahren auch ein „Suizid-Hotspot“.

Berga/MZ. - Bis jetzt sind es bereits mehr als 700 Unterschriften. Die Psychotherapeutin Viktoria Fricke aus Berga hat vor wenigen Tagen eine Petition im Internet gestartet, mit der sie die Sicherheit an der Thyratalbrücke der Südharzautobahn verbessern will.