Mit gemeinschaftlichem Weihnachtssingen haben die Merseburger, die Innenstadthändler und Vertreter der Stadt am Freitagnachmittag den „1. Adventszauber Merseburg“ eröffnet. Wie sich die Gotthardstraße jetzt präsentiert und was die Merseburger dazu sagen.

„Ich habe Gänsehaut gehabt“ - „1. Adventszauber“ in der Innenstadt Merseburg eröffnet

Der Innenstadthändlerverein „Merseburg Mittendrin“ trägt nach eigenen Angaben 20 Prozent der Kosten für den „1. Adventszauber“, die Stadt den Rest.

Merseburg/MZ. - „Jetzt wird es magisch“, mit diesen Worten läuteten Merseburgs Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr und Simone Funk vom Innenstadthändlerverein am Freitag gegen 17 Uhr den „1. Adventszauber“ in der Innenstadt ein. Kurz darauf erstrahlte der Baum auf dem Entenplan. Parallel wurde Merseburgs Einkaufsstraße, die Gotthardstraße, in goldenes Licht getaucht.