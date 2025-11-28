Händler wollen Gotthardstraße wiederbeleben „Ich habe Gänsehaut gehabt“ - „1. Adventszauber“ in der Innenstadt Merseburg eröffnet
Mit gemeinschaftlichem Weihnachtssingen haben die Merseburger, die Innenstadthändler und Vertreter der Stadt am Freitagnachmittag den „1. Adventszauber Merseburg“ eröffnet. Wie sich die Gotthardstraße jetzt präsentiert und was die Merseburger dazu sagen.
28.11.2025, 19:15
Merseburg/MZ. - „Jetzt wird es magisch“, mit diesen Worten läuteten Merseburgs Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr und Simone Funk vom Innenstadthändlerverein am Freitag gegen 17 Uhr den „1. Adventszauber“ in der Innenstadt ein. Kurz darauf erstrahlte der Baum auf dem Entenplan. Parallel wurde Merseburgs Einkaufsstraße, die Gotthardstraße, in goldenes Licht getaucht.