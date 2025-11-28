Sicherheit im Wethautal Damit Besucher die Weihnachtsmärkte genießen können
Im Wethautal gilt seit September eine neue Gefahrenabwehrverordnung. Was das für die Weihnachtsmärkte, die Veranstalter und das Ordnungsamt bedeutet.
28.11.2025, 19:00
Osterfeld/MZ. - In der Verbandsgemeinde Wethautal (VG) finden an diesem ersten Adventswochenende insgesamt vier weihnachtliche Veranstaltungen statt. An den kommenden Wochenenden sind weitere geplant. Das bedeutet auch einen höheren Aufwand für die Mitarbeiter des Ordnungsamtes der VG.