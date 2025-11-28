Im Wethautal gilt seit September eine neue Gefahrenabwehrverordnung. Was das für die Weihnachtsmärkte, die Veranstalter und das Ordnungsamt bedeutet.

Romantische Stimmung herrschte beim Weihnachtsmarkt in Goldschau schon im Vorjahr. Für die Sicherheit in diesem Jahr soragt eine Zufahrtssperre.

Osterfeld/MZ. - In der Verbandsgemeinde Wethautal (VG) finden an diesem ersten Adventswochenende insgesamt vier weihnachtliche Veranstaltungen statt. An den kommenden Wochenenden sind weitere geplant. Das bedeutet auch einen höheren Aufwand für die Mitarbeiter des Ordnungsamtes der VG.