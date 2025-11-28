weather regenschauer
Deutschland
  Sicherheit im Wethautal: Damit Besucher die Weihnachtsmärkte genießen können

Im Wethautal gilt seit September eine neue Gefahrenabwehrverordnung. Was das für die Weihnachtsmärkte, die Veranstalter und das Ordnungsamt bedeutet.

Von Iris Richter 28.11.2025, 19:00
Romantische Stimmung herrschte beim Weihnachtsmarkt in Goldschau schon im Vorjahr. Für die Sicherheit in diesem Jahr soragt eine Zufahrtssperre.
Romantische Stimmung herrschte beim Weihnachtsmarkt in Goldschau schon im Vorjahr. Für die Sicherheit in diesem Jahr soragt eine Zufahrtssperre. Foto: René Weimer

Osterfeld/MZ. - In der Verbandsgemeinde Wethautal (VG) finden an diesem ersten Adventswochenende insgesamt vier weihnachtliche Veranstaltungen statt. An den kommenden Wochenenden sind weitere geplant. Das bedeutet auch einen höheren Aufwand für die Mitarbeiter des Ordnungsamtes der VG.