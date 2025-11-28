Schließung von Anlagen bedroht Chemiestandorte Gewerkschaft IGBCE attackiert Dow scharf: Blockiert US-Konzern Investoren in Schkopau und Böhlen?
Dow will 2027 Anlagen in Böhlen und Schkopau schließen. Hunderte Arbeitsplätze fallen weg, weitere, bei Dow-Kunden sind in Gefahr. Nun erheben Betriebsräte und Gewerkschaft schwere Vorwürfe gegen den US-Konzern. Er würde Investoren blockieren.
28.11.2025, 18:31
Schkopau/Böhlen/MZ. - „Dow sucht die Konfrontation. Und wir werden sie führen.“ Vorwurf und Kampfansage von Stephanie Albrecht-Suliak, Landesbezirksleiterin der Chemiegewerkschaft IGBCE, sind eindeutig. Der US-Konzern blockiere eine Lösung für die Chemiestandorte Böhlen und Schkopau. „Dow versucht eine Marktbereinigung auf Kosten Mitteldeutschlands.“