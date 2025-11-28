Ein Bild aus einer anderen Zeit: Vor drei Jahren überreichte Wirtschaftsminister Sven Schulze dem damaligen Dow-Geschäftsführer Carlo de Smet die Auszeichnung als „Zukunftsort“ in Sachsen-Anhalt. Heute sind der US-Konzern und sein Value Park in Schkopau Sorgenkinder des Landes.

Foto: Robert Briest